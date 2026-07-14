Apple hat OpenAI in der vergangenen Woche wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verklagt. Bis zu einer Entscheidung dürften zwar Jahre vergehen, laut Bloombergs Mark Gurman bremst das Verfahren die Hardware-Pläne des ChatGPT-Entwicklers aber schon jetzt.

Mehr als 400 frühere Apple-Mitarbeiter arbeiten heute bei OpenAI

In der Klageschrift wirft Apple OpenAI vor, ehemalige Mitarbeiter dazu gedrängt zu haben, Details zu unveröffentlichten Produkten preiszugeben. Neue Angestellte sollen Anleitungen erhalten haben, mit denen sich die Sicherheitsgespräche beim Abschied von Apple umgehen lassen. Ein entsprechendes Dokument wird dem früheren iPhone-Designchef Tang Tan zugeschrieben. Vor Gericht fordert Apple ein Ende dieser Praktiken sowie die Vernichtung aller erlangten Unterlagen und Schadensersatz. Als Reaktion auf die Klage betonte OpenAI, kein Interesse an den Geschäftsgeheimnissen anderer Firmen zu haben und sich auf die eigene Technik zu konzentrieren.

Wie viel für Apple auf dem Spiel steht, lässt sich am Umfang der Abwerbungen ablesen. Mehr als 400 ehemalige Apple-Mitarbeiter stehen inzwischen bei OpenAI unter Vertrag, darunter der langjährige Designchef Jony Ive. Gurman zufolge hat OpenAI so gezielt aus Apples iPhone-Designteam rekrutiert, dass der Konzern Teile der Gruppe neu aufbauen musste. Apple reagiert mit höheren Prämien, während Führungskräfte persönlich versuchen, wechselwillige Ingenieure vom Bleiben zu überzeugen. Intern soll das Thema zu den größten Sorgen der vergangenen Monate zählen, auf einer Stufe mit den Zollrisiken und der anhaltenden Knappheit bei Speicherchips.

Unabhängig vom Ausgang verändert das Verfahren Gurman zufolge schon jetzt OpenAIs Personalsuche. Wer bei Apple über einen Wechsel nachdenkt, muss damit rechnen, dass schon ein Vorstellungsgespräch die Aufmerksamkeit von Apples Sicherheitsabteilung weckt, was abschreckend wirkt. Auch bei den Zulieferern könnte die Klage Spuren hinterlassen. Angesichts von Apples Einfluss in der asiatischen Elektronikfertigung dürften viele Fertigungspartner zögern, ihre Zusammenarbeit mit OpenAI auszubauen, wenn sie damit ihre deutlich größeren Aufträge aus Cupertino gefährden oder selbst in den Rechtsstreit hineingezogen werden könnten.

Bloomberg rechnet damit, dass Apple eine einstweilige Verfügung mit Bezug auf OpenAIs Geräteprojekt erwirken kann. Eine solche Anordnung würde OpenAI voraussichtlich verpflichten, strittige Unterlagen zu isolieren, Beweise zu sichern und die Einhaltung der Auflagen nachzuweisen. Sollte Apple später belegen können, dass Geschäftsgeheimnisse in OpenAIs Produkte eingeflossen sind, droht dem Unternehmen sogar eine erzwungene Überarbeitung seiner Geräte.

Nach Angaben einer mit den Plänen vertrauten Person will OpenAI sein erstes Hardware-Produkt noch in diesem Jahr vorstellen und 2027 auf den Markt bringen. Im Zuge der juristischen Prüfung könnte sich der Zeitplan jedoch noch verschieben. Als erstes Hardware-Produkt wird ein KI-Gerät ohne Telefonfunktion erwartet. Langfristig arbeitet OpenAI Berichten zufolge an einer ganzen Produktfamilie, zu der auch smarte Lautsprecher und Wearables gehören könnten, mit einem Gerät im Stil des iPhone als langfristiges Ziel. Genau dieser Ausbau dürfte durch die Klage nun schwieriger werden.