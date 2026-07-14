Seit gestern Abend steht die fünfte Beta zu iOS 26.6 für eingetragene Entwickler auf den Apple Servern bereits. Aus den ersten der Beta-Versionen sind ehrlicherweise noch nicht viele Neuerungen bekannt geworden. Die Beta 5 hält allerdings eine Neuerungen bereit bzw. zeigt, dass Apple an einer Neuerung arbeitet. So hat Apple eine Warnung hinzugefügt, die vor schädlichen iMessages warnt.

iOS 26.6 warnt vor schädlichen iMessages

X-Nutzer @limpless_skelly ist ein neues Pop-up in der iOS 26.6 Beta 5 aufgefallen, welches vor schädlichen iMessages warnt. Das Pop-up warnt euch vor Nachrichten, die möglicherweise versuchen, euer iPhone zu beschädigen oder eure Privatsphäre zu gefährden.

Apple bittet Nutzer, die Nachricht mit zu teilen, damit Apple diese untersuchen und euch vor zukünftigen Angriffen zu schützen. Zur Auswahl im Pop-up stehen die Optionen „Nicht jetzt“, „Mit Apple teilen“ und „Nicht melden“. Bei Auswahl von „Nicht jetzt“ wird das Pop-up wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt erneut angezeigt.

New in iOS 26.6 Beta 5: Apple is adding a new „Malicious Message Detected“ feature. If iOS detects a potentially malicious message, you’ll be warned and can choose to share it with Apple to help investigate the attack and improve future protections. pic.twitter.com/NAVzs528So — 𝓑𝓸𝓷𝓮𝓼 (@limpless_skelly) July 13, 2026

Nochmal zur Verdeutlichung: Die eigentliche Warnmeldung ist unter iOS 26.6 noch nicht aufgetreten. Vielmehr wurde die Warnmeldung im Code der iOS 26.6 Beta 5 vorgefunden. Aktuell ist unklar, welche Nachrichten die Warnmeldung auslösen. Es könnte sich um eine Reaktion auf ausgeklügelte Sicherheitslücken und Phishing-Versuche in der Nachrichten-App handeln. Apple hat in iOS 14 ein Sandbox-Sicherheitssystem namens „BlastDoor“ für die Nachrichten-App eingeführt. Im Jahr 2021 wurde jedoch eine Sicherheitslücke in iMessage entdeckt, die ohne Klicks auskam und Spyware auf dem Zielgerät installieren konnte. Apple hat seitdem den Sperrmodus und die iMessage-Kontaktschlüsselverifizierung sowie einen Spamfilter für zusätzliche Sicherheit eingeführt.