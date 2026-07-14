Es war nur eine Frage der Zeit, bis Apple die erste öffentliche Beta zu iOS 27 und iPadOS 27 veröffentlicht. In der Nacht zu heute war es soweit und freiwillige Tester haben erstmals die Möglichkeit, sich mit dem kommenden iPhone- und iPad-Update zu beschäftigen.

Apple gibt Public Beta 1 zu iOS 27 & iPadOS 27 frei

Als Apple iOS 27 und iPadOS 27 Anfang Juni ankündigte, gab das Unternehmen zu verstehen, dass im Laufe des Julis eine erste öffentliche Beta erscheinen wird.

Die ersten Beta-Versionen für Entwickler waren bereits stabil, so dass sich Apple nun dazu entschlossen hat, auch eine erste öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm freizugeben. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Allerdings muss eine Apple ID hinterlegt sein, die beim Apple Beta Programm registriert ist.

Mit den kommenden Updates auf iOS 27 und iPadOS 27 setzt Apple in erster Linie auf Apple Intelligence, Siri Ai und leistungsstarke Fähigkeiten, die euren Alltag verbessern sollen. Apps werden intelligenter und noch nützlicher – mit leistungsstarken Bearbeitungsfunktionen in Fotos, intelligenten Tools für ein personalisiertes Surferlebnis in Safari, der Möglichkeit, mit Passwörter die Sicherheit zu verbessern, sowie dem neuen Image Playground, mit dem sich fotorealistische Bilder erstellen lassen, und mehr. Zudem arbeitet Apple unter der Haube und an der Leistung des System.

Denkt vor der Installation daran, dass es sich um eine Beta handelt und ihr die Vorabversion auf einem Zweit-Gerät und nicht auf eurem produktiven Gerät installieren solltet. Beta-Versionen enthalten oftmals Bugs, so dass ihr auf „Nummer Sicher“ gehen solltet.

Update: Die Public Beta 1 macOS Golden Gate, tvOS 27 und watchOS 27 steht ebenfalls bereit.