Bislang verbaut Apple beim iPad nur in den Pro-Modellen ein OLED-Display. Einem koreanischen Leaker zufolge könnte sich das in wenigen Monaten ändern, denn das iPad mini soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit einem AMOLED-Bildschirm auf den Markt kommen.

Samsung fertigt die Panels

Die Angaben stammen von Yeux1122, einem Leaker, der auf der koreanischen Plattform Naver regelmäßig über Apples Zulieferkette berichtet. Laut seinem jüngsten Beitrag läuft die Massenfertigung der neuen iPad-Panels auf einer OLED-Produktionslinie von Samsung Display, was er als Beleg dafür wertet, dass der Marktstart nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Zum Display selbst nennt der Leaker ein 8,4 Zoll großes Hybrid-OLED-Panel mit LTPS-Backplane. Die Bildwiederholrate soll bei 60 Hertz liegen, womit Käufer auf ProMotion verzichten müssen. Das aktuelle iPad mini hat ein 8,3 Zoll großes LC-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das mit 2.266 x 1.488 Pixeln auflöst, eine Pixeldichte von 326 ppi erreicht und bis zu 500 Nits hell wird.

Ganz neu ist das Gerücht nicht. Im August 2025 deutete ein Fund im Code von Apple-Software auf ein entsprechendes OLED-Display und einen neuen Chip hin. Im Oktober desselben Jahres berichtete Bloomberg von einem iPad mini mit OLED-Display für 2026. Die dort genannte Prognose eines Starts früh im Jahr hat sich jedoch nicht erfüllt. Der Leaker Instant Digital berichtete dann erstmals im November 2025, dass das neue iPad mini zum Jahresende 2026 erscheinen soll. Im Dezember folgte ein weiterer Beitrag, laut dem Apple statt des zunächst erwarteten A19 den A20-Chip verbauen will.