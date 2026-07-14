Einmal pro Monat gibt Apple Arcade einen Ausblick darauf, was uns im kommenden Monat auf Apple Arcade erwartet. Nun erhalten wir einen Vorgeschmack darauf, welche Neuheiten uns im im August 2026 auf dem Spiele-Abo-Dienst erwarten. Am 06. August starten EA SPORTS Madden NFL 27 Arcade Edition und Retro Bowl College+ auf Apple Arcade.

EA SPORTS Madden NFL 27 Arcade Edition und Retro Bowl College+ starten am 06. August

Am 6. August kommt mit Madden NFL 27 Arcade Edition das laut Apple authentischste NFL Videospiel auf Apple Geräte. Die neue Veröffentlichung des äußerst beliebten Franchise ist speziell für Apple Arcade entwickelt worden und lässt Fans ihre American Football-Träume ausleben – mit einem immersiven, saisonbasierten Erlebnis, das aktuelle NFL-Teams und realistisches Simulations-Gameplay bietet.

In der Apple Mitteilung heißt es

Madden NFL 27 Arcade Edition bietet das unverfälschte Football-Erlebnis, das sich Spieler wünschen – ein vollständiges Madden NFL Spiel ohne Werbung oder In-App-Käufe. In den beliebten Modi „Franchise“ und „Quick Play“ kann man direkt ins Spiel einsteigen und dynamische Spielerbewertungen erleben, die auf realen Leistungen in der NFL basieren. Der Franchise-Modus wird von einer wöchentlich aktualisierten Story-Engine angetrieben und versetzt Spieler in die Rolle des General Managers, um saisoneübergreifende Handlungsstränge zu steuern, Fans für sich zu gewinnen und ein Team aufzubauen, das um die Meisterschaft spielt. Mit reibungsloser Unterstützung für Controller auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV bringt Madden NFL 27 Arcade Edition Spieler näher ans Geschehen – ganz gleich, wie und wo sie spielen.

Dies ist nicht der einzige Spieletitel, der am 06. August startet. Dazu gesellt sich Retro Bowl College+ antreten. In diesem beliebten Spin-off des erfolgreichen 8-Bit-Spiels Retro Bowl gilt es, sich als siegreicher Head Coach eines von 250 College-Teams einen Namen zu machen.

Auch einen kleinen Ausblick auf September gibt Apple Arcade. Am 3. September startet NFL Retro Bowl ’27 in eine neue Saison.