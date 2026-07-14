Rakuten TV – eine führende Streaming-Plattform in Europa – hat angekündigt, dass das Unternehmen in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment 20 neue FAST-Channels an den Start bringt. Die neuen genrebasierten Channels in Deutschland zeigen unter anderem ikonische Serien wie Seinfeld, Breaking Bad und Charlie’s Angels.

Rakuten TV mit 20 neuen FAST-Channels

Rakuten TV hat den Start von 20 neuen FAST-Channels im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit Sony Pictures Entertainment bekannt gegeben. Die neuen werbefinanzierten Channels bieten euch ein breites kostenfreies Unterhaltungsangebot.

Zu den neuen Channels gehören unter anderem: