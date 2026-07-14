Sonos CEO Tom Conrad hat in den letzten Monaten immer mal wieder bestätigt, dass man die Sonos-App kontinuierlich verbessern wird und gleichzeitig gegenüber Nutzern transparent kommunizieren möchte. Nun wurde ein Weiteres Etappenziel erreicht. Sonos har ein serverseitiges Update für seine App veröffentlicht, welches schrittweise für Anwender ausgerollt wird.

Sonos App: Neue Tab-Navigation ab sofort verfügbar

Im vergangenen Monat hatte Sonos drei konkrete Verbesserungen für die Sonos-App in Aussicht gestellt. Nun wurde der Hebel für erste Kunden umgelegt.

Das heutige Update umfasst eine vertrautere Navigation über Tabs, eine überarbeitete Lautstärkeregelung mit +/- Tasten sowie für Speaker-Gruppen und neue Möglichkeiten, Räume in einem System zu sortieren und anzuheften.

Viele Nutzer hatten sich diese punktuellen Verbesserungen und insbesondere die einfachere Navigation gewünscht. Deshalb hat Sonos in den vergangenen Monaten eng mit Beta-Testern und der Community zusammengearbeitet, um die neuen Funktionen bestmöglich an den Bedürfnissen der Nutzer auszurichten.

Wie bereits erwähnt, erfolgt die schrittweise Einführung über einen Opt-in-Schalter. Dieser ermöglicht es Sonos, weiteres Feedback zu sammeln, Erfahrungen aus der Nutzung einfließen zu lassen und die Verfügbarkeit anschließend Schritt für Schritt auszuweiten. Diesen Ansatz wird Sonos auch bei der zukünftigen Weiterentwicklung der Plattform verfolgen.

Insbesondere den Ansatz mit der Navigation finden wir gut. Das neue Navigations-Design, welches mit dem letzten großen Sonos-App-Update eingeführt wurde, konnte uns nicht überzeugen.