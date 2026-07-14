WhatsApp arbeitet an einem eigenen Cloud-Speicher für Chat-Backups auf dem iPhone. Wie WABetaInfo berichtet, sollen Nutzer so ihre Sicherungen künftig wahlweise auf den Servern des Messengers statt in iCloud ablegen können.

2 GB kostenlos, 50 GB im Abo

Die neue Backup-Funktion steckt bereits in Version 26.28.10.16 der WhatsApp-Beta, die über TestFlight verteilt wird. Die Funktion ist zwar noch nicht aktiv, aber dem Code zufolge lässt sich der bevorzugte Speicherort später direkt in den Backup-Einstellungen der App auswählen, wobei iCloud die Standardoption bleibt. Eine vergleichbare Funktion hatte WABetaInfo bereits im April in der Android-Version des Messengers gesichtet. Dort soll der hauseigene Speicher eine Alternative zu Google Drive bieten.

Laut dem Bericht will WhatsApp 2 GB Speicherplatz kostenlos bereitstellen und arbeitet an einer 50-GB-Stufe für 0,99 US-Dollar im Monat. Damit läge der Dienst auf dem Niveau des kleinsten iCloud+ Tarifs, der in Deutschland 0,99 Euro für 50 GB kostet. Auch eine 1-TB-Option soll in Vorbereitung sein, an den Staffelungen und Preisen kann sich bis zum Start aber noch etwas ändern. Wann WhatsApp die Backup-Alternative offiziell einführen will, ist noch nicht bekannt.

Backups auf den WhatsApp-Servern sollen standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein, ohne dass sich der Schutz abschalten lässt. Zur Absicherung soll WhatsApp einen Passkey empfehlen, alternativ funktionieren auch ein Passwort oder ein 64-stelliger Schlüssel.