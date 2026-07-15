In der Nacht zu heute hat Apple eine weitere Public Beta veröffentlicht. Diese richtet sich an Besitzer von AirPods, die die mit iOS 27 angekündigten Neuerungen für die Kopfhörer ausprobieren und testen möchten.

Apple veröffentlicht neue AirPods Beta-Firmware für freiwillige Tester

Apple hat eine erste öffentliche Beta der kommenden AirPods-Firmware für Teilnehmer am Apple Beta Programm veröffentlicht. Die Firmware trägt die Build-Nummer 9A5314b und ist für die AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 und AirPods Max 2 verfügbar. Dabei ist die erste öffentliche Beta identisch mit der dritten Entwickler-Beta, die vergangene Woche freigegeben wurde.

Mit den kommenden Updates auf iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 Golden Gate bietet Apple neue Funktionen für seine Kopfhörer. Dazu gehören individuelle EQ-Einstellungen zur persönlichen Anpassung des Klangs der AirPods sowie eine erweiterte GymKit-Unterstützung, die es Nutzern der AirPods Pro 3 ermöglicht, Herzfrequenzdaten über ihr iPhone zu synchronisieren.

Um die AirPods-Beta zu aktivieren, verbindet eure AirPods mit deinem iOS-Gerät. Geht zu „Einstellungen“ -> „Bluetooth“ und wähle das (i) neben euren AirPods aus. Scrollt im Einstellungsmenü der AirPods nach unten, bis ihr „AirPods-Beta-Updates“ findet. Aktiviert die Beta-Software-Updates über den Schalter.

Anfang dieser Woche hatte Apple bereits die erste Public Beta zu iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 und Co. veröffentlicht.