Apple Intelligence hat grünes Licht von den chinesischen Regulierungsbehörden erhalten – der Weg für das KI-System auf iPhones im Land ist damit erstmals frei.

Registrierung bei Chinas Internetregulierungsbehörde

Wie Reuters berichtet, hat Chinas Cyberspace Administration Apples On-Device-KI-Dienst diese Woche offiziell registriert und auf eine Liste neu zugelassener Anbieter gesetzt – gemeinsam mit hauseigenen Systemen chinesischer Smartphone-Hersteller.

Baidu und Alibaba als technische Partner

Einer anonymen Quelle zufolge werden Apples KI-Funktionen in China auf Modellen von Baidu und Alibaba basieren. Bereits im Februar 2025 war berichtet worden, dass Alibaba das primäre System entwickle, während Baidu einen kleineren Beitrag leiste. Alibaba bestätigte diesen Teil der Vereinbarung nun direkt gegenüber Reuters: Das hauseigene Qwen-Modell werde Apple-Intelligence-Funktionen auf iOS, iPadOS, macOS und visionOS für chinesische Nutzer antreiben – einschließlich Text- und Bildgenerierung.

Kein offizieller Starttermin – aber ein absehbares Zeitfenster

Einen konkreten Launch-Termin nannte Apple bislang nicht. Erfahrungsgemäß liegt zwischen behördlicher Zulassung und tatsächlichem Rollout jedoch meist nur wenig Zeit – ein China-Debüt dürfte damit in etwa in Apples gewohnten Herbst-Software-Zyklus fallen.

Bereits im März hatte Apple die Funktionen versehentlich kurzzeitig für einige chinesische Nutzer freigeschaltet – Monate vor der eigentlichen Freigabe. Ende letzten Jahres war zudem ein an chinesische Nutzer gerichtetes Feedback-Formular auf Apples Website aufgetaucht, ein Zeichen dafür, dass sich das Unternehmen der Zulassung näherte.

Wichtiger Rückenwind für Apples China-Geschäft

Die iPhone-Auslieferungen in China stiegen im zweiten Quartal um 24,4 Prozent im Jahresvergleich – Apple war damit die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke in einem ansonsten weiter schrumpfenden Markt. Eine funktionierende Version von Apple Intelligence könnte diesen Schwung zusätzlich stützen – auch wenn Apple gegenüber heimischen Konkurrenten, die KI-Funktionen deutlich früher in ihre Geräte integriert hatten, weiterhin aufholen muss.