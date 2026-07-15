Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda, Leo Simon und Nikeata Thompson kehren mit „Where´s Wanda – Staffel 2“ auf die Apple TV Mattscheibe zurück. Los geht es am 21. Oktober 2026.

„Where´s Wanda – Staffel 2“ startet am 21. Oktober auf Apple TV

Apple TV hat den Starttermin der zweiten Staffel der deutschsprachigen schwarzen Komödie „Wo ist Wanda?“ Bekannt gegeben und gleichzeitig erste Fotos der Fortsetzung veröffentlicht. Die achtteilige Staffel, produziert von UFA Fiction, wartet mit einem hochkarätigen Line-up auf: Die für den International Emmy Award nominierte Heike Makatsch („Tatsächlich… Liebe“), der Gewinner des Deutschen Comedy-Preises, Axel Stein („The Vault“), die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin Lea Drinda („Der Greif“), Leo Simon und Nikeata Thompson („Späti“).

Los geht es mit der zweiten Staffel am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, mit der ersten Folge der Serie. Anschließend erscheint immer mittwochs bis zum 9. Dezember 2026 eine neue Episode.

In der zweiten Staffel sind die Klatts (Makatsch und Stein) zurück! Gerade als sie dachten, ihr Leben würde endlich wieder in normalen Bahnen laufen, wird ihre Tochter Wanda (Drinda) scheinbar auf frischer Tat ertappt, wie sie über einer Leiche steht. Sie müssen alles daransetzen, ihre Unschuld zu beweisen und sie nicht erneut zu verlieren. Ihre Ermittlungen nach dem wahren Mörder führen sie in die kriminelle Unterwelt ihrer verschlafenen Vorstadt. Doch wird ihr Kampf um den Schutz ihrer Familie sie alle aus der Patsche helfen oder sie am Ende noch tiefer in den Abgrund reißen? Und können sie die Wahrheit über die Ereignisse jenes schicksalhaften Tages herausfinden, bevor es zu spät ist?