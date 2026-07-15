Traditionell blicken wir immer mittwochs auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Am heutigen Tag ist mit „Lucky“ eine neue Thriller-Serie mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle auf dem Video-Streaming-Portal gestartet.

Apple TV: Neue Thriller-Serie „Lucky“ ist gestartet

Bereits Ende 2024 hatte Apple TV die neue Thriller-Serie angekündigt. Dann war es lange Zeit ruhig im die Mini-Serie. Am heutigen Tag startet diese auf Apple TV.

Um was geht es in der Serie? Luckys Leben gerät aus den Fugen, als ein millionenschwerer Coup schiefgeht. Auf der Flucht hat sie es gleich mit zwei Gegnern zu tun. So verfolgt sie nicht nur das FBI, sondern auch ein skrupelloser Verbrecherboss. Die Serie beruht auf dem gleichnamigen Roman von Marissa Stapley, der es laut Apple auf die Bestsellerliste der New York Times schaffte und von Reese Witherspoons Buchclub empfohlen wurde.

Ab sofort stehen die ersten beiden Folgen der Serie bereits. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 19. August 2026 neue Episoden. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.