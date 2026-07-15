Apple sucht nach Übernahmekandidaten im Bereich der KI-Chips. Laut The Information will der Konzern auf diesem Weg seine Abhängigkeit von Nvidia verringern, deren Hardware Apple derzeit für rechenintensive KI-Aufgaben benötigt.

Eigener Server-Chip lässt auf sich warten

Einen Teil seiner KI-Berechnungen wickelt Apple in eigenen Rechenzentren mit selbst entwickelten Chips ab. Für anspruchsvollere Aufgaben greift das Unternehmen aber auf Nvidia-Hardware zurück, die in der Google Cloud betrieben wird. Dazu zählt auch das Gemini-Modell, das die überarbeitete Version von Siri antreibt. Ein eigener KI-Server-Chip mit dem internen Codenamen „Baltra“ sollte in diesem Jahr fertig werden, dessen Entwicklung hat sich jedoch verzögert.

Apple plant, seine Unabhängigkeit über den Kauf von KI-Chip-Firmen zu erreichen. Bei Übernahmen hat sich das Unternehmen jedoch lange zurückgehalten und selten mehr als einige Hundert Millionen Dollar ausgegeben. Diese Linie scheint der Konzern für das neue Ziel aufzugeben. Im Januar schloss Apple den Kauf von Q.ai ab, einem israelischen Unternehmen, das gesprochene Sprache anhand feinster Gesichtsbewegungen erkennt. Mit knapp zwei Milliarden Dollar war es die zweitteuerste Übernahme der Firmengeschichte nach dem Kauf von Beats Electronics für drei Milliarden Dollar im Jahr 2014.

Auch die Finanzstrategie hat Apple angepasst. Bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen erklärte Finanzchef Kevan Parekh, dass das Unternehmen seine Barreserven nicht länger ungefähr auf Höhe der Gesamtschulden halten will. Eine Begründung nannte der Konzern nicht. Der zusätzliche Spielraum könnte allerdings Kapital für größere Zukäufe freimachen. Berichten zufolge verhandelt Apple außerdem mit KI-Firmen, deren Technik große Sprachmodelle so verkleinern soll, dass sie effizienter auf dem iPhone laufen.

Apples Chip-Teams haben sich bislang auf sparsame Prozessoren für mobile Geräte konzentriert, nicht auf Server-Chips, wie sie Nvidia als führender Anbieter von KI-Hardware verkauft. Wie groß der Rückstand ist, zeigte sich laut dem Bericht bei der Arbeit an der neuen Siri. Apples Ingenieure versuchten, Googles Gemini-Modelle auf der eigenen Server-Infrastruktur laufen zu lassen. Die dort verbauten Chips waren einem Modell dieser Größe nicht gewachsen. Apple musste Teile der Siri-Berechnungen deshalb auf Nvidia-Chips in Googles Cloud auslagern.

Zugekauftes Know-how würde die laufende interne Arbeit ergänzen. Bloomberg zufolge entwickelt Apple derzeit einen Server-Chip auf Basis des M5 Ultra. Ein späterer M7 Ultra soll die KI-Leistung so weit steigern, dass er sich Nvidias Blackwell-Chips annähern könnte. Der Chip soll bis zu 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher unterstützen, etwa doppelt so viel wie der M5 Ultra. Mit einem Server-Chip auf M7-Ultra-Basis rechnet Bloomberg allerdings nicht vor 2029.

Übernahmen sind dabei nur einer von mehreren Wegen, auf denen sich Apple von Nvidia lösen will. Seit 2024 arbeitet der Konzern mit Broadcom an einem KI-Server-Chip. In der vergangenen Woche bestätigte Broadcom in einer Börsenmitteilung, dass die Zusammenarbeit bis 2031 verlängert wurde.