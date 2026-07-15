Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft neigt sich langsam aber sicher ihrem Ende entgegen. Dementsprechend endet auch die Pause, die die Major League Soccer eingelegt hat. Am morgigen Donnerstag kehrt die MLS auf Apple TV zurück. Apple TV Abonnenten können Alls Spiele ohne Zusatzkosten verfolgen.

Major League Soccer kehrt morgen auf Apple TV zurück

Am 16. und 17. Juli stehen zunächst einmal sechs Partien in der MLS an. Im weiteren Verlauf geht es dann in „voller Mannschaftsstärke“ weiter, so dass alle 30 Clubs auf den Platz zurückkehren. Als Highlight-Spiel trifft am 16. Juli Robert Lewandowski auf seinen langjährigen Teamkollegen beim FC Bayern München Thomas Müller, der inzwischen für die Vancouver Whitecaps spielt, wenn Chicago Vancouver im Soldier Field empfängt.

Zwei Tipps

Zwei Tipps haben wir an dieser Stelle noch. Zunächst einmal könnt ihr während der gesamten MLS Saison mit der kostenlosen Apple Sports App für iPhone über Spielstände, Statistiken, Tabellen und ihre Lieblingsvereine auf dem Laufenden bleiben.

Darüberhinaus haben wir euch kürzlich auf „Zeit fürs Gehen“ mit Thomas Müller aufmerksam gemacht. Die neueste Folge lädt euch dazu ein, gemeinsam mit der deutschen Fußballlegende und dem Star der Vancouver Whitecaps Thomas Müller spazieren zu gehen, während er über die harte Arbeit hinter den Kulissen nachdenkt, die er geleistet hat, bevor seine Karriere richtig durchstartete, und erzählt, warum er die Herausforderung großer Veränderungen im Leben gerne annimmt.

Für Apple TV Abonnenten kostenlos

Apple TV Abonnenten können jedes Spiel der MLS ohne Einschränkungen und ohne Zusatzkosten verfolgen. Darüber hinaus erhalten Abonnenten umfassende Berichterstattung und Analysen, exklusive Inhalte sowie Zugang zu Spielen über die reguläre Saison hinaus, darunter das jährliche Leagues Cup Turnier, der Michelob ULTRA Campeones Cup, das MLS All-Star Game und die Audi MLS Cup Playoffs.