Spotify hat bekannt gegeben, dass der Musik-Streaming-Dienst ab sofort „verwaltete Konten” auch im werbefinanzierten Spotify Free zur Verfügung stellt.

Spotify Free: „verwaltete Konten” sind da

Spotify hat bestätigt, dass das Unternehmen „verwaltete Konten“ auf das werbefinanzierte Free-Angebot ausweitet und ermöglicht jungen Hörern ein eigenes, personalisiertes Spotify Erlebnis, das ausschließlich auf Musik ausgerichtet ist.

Mit einem verwalteten Konto können junge Hörer jetzt auch mit Spotify Free eigene Playlists erstellen und individuelle Empfehlungen erhalten, um neue Songs und Künstler zu entdecken. Außerdem erhalten sie künftig ihren eigenen personalisierten Jahresrückblick Wrapped, der zeigt, was sie in den vergangenen Monaten begleitet, begeistert und bewegt hat.

Eltern und Erziehungsberechtigte können Inhalte herausfiltern, die von Rechteinhaber als „unangemessen“ gekennzeichnet wurden, und die Wiedergabe bestimmter Künstler und Songs steuern. Videos und Canvas sind bei verwalteten Konten standardmäßig deaktiviert. Zudem bleiben verwaltete privat und sind nicht über die Suche auffindbar.

So erfolgt die Einrichtung