Im März dieses Jahres bestätigte Apple, dass das Unternehmen Werbeanzeigen in die Apple Karten-App bringt. Das Ganze startet zunächst in den USA und Kanada, Deutschland bleibt vorerst außen vor. Nun werden weitere Informationen zu den Werbeanzeigen in Apple Maps bekannt. Anzeigen aus bestimmten Kategorien werden ausgeschlossen.

Apple Karten: Anzeigen aus diesen Kategorien sind nicht erlaubt

Appel hat seine Richtlinie für Werbemaßnahmen überarbeitet und mit dieser Arten von Werbeanzeigen aufgeführt, die in der Karten-App nicht zulässig sind. Folgende Werbekategorien sind nicht zulässig:

Dienstleistungen rund ums Haus – Werbung für Dienstleistungen rund ums Haus ist nicht zulässig. Dies umfasst unter anderem Klempner-, Elektro-, Schlüsseldienst-, Heizungs-, Klima-, Schädlingsbekämpfungs-, Dachdecker- und allgemeine Bauleistungen.

– Werbung für Dienstleistungen rund ums Haus ist nicht zulässig. Dies umfasst unter anderem Klempner-, Elektro-, Schlüsseldienst-, Heizungs-, Klima-, Schädlingsbekämpfungs-, Dachdecker- und allgemeine Bauleistungen. Kautionsbürgschaften – Werbeinhalte, die direkt oder indirekt für Kautionsbürgschaftsdienste oder Bürgschaftsdienste im Zusammenhang mit der vorläufigen Entlassung von Straftätern werben, sind nicht zulässig.

– Werbeinhalte, die direkt oder indirekt für Kautionsbürgschaftsdienste oder Bürgschaftsdienste im Zusammenhang mit der vorläufigen Entlassung von Straftätern werben, sind nicht zulässig. Kryptowährungsautomaten – Werbeinhalte, die direkt oder indirekt für Kryptowährungsautomaten werben, sind verboten.

Apple erklärt, dass Werbung, die für medizinische Dienstleistungen wirbt oder darauf Bezug nimmt, unter Umständen zulässig sein kann und von Fall zu Fall geprüft wird.

Zusätzlich zu diesen Regeln müssen Anzeigen in Apple Maps auch Apples weitere Werberichtlinien einhalten. Apple verbietet Werbung für Drogen wie Marihuana oder Tabak und hat eine lange Liste von Regeln für Werbung für Alkohol, Nahrungsergänzungsmittel, Finanzprodukte, religiöse Inhalte, Glücksspiel, verschreibungspflichtige Medikamente und Gewinnspiele. Werbung für Waffen oder Munition ist nicht erlaubt, und Werbung, die Gewalt, Schaden oder asoziales Verhalten darstellt oder fördert, ist verboten.