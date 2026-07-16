Sommerzeit ist Festivalzeit. Zu den großen und beliebtesten Musikfestivals gehört das Tomorrowland Belgien. Das Musikfestival, welches seit 2005 jährlich stattfindet, begrüßt mittlerweile mehrere Hunderttausend Besucher an einem Wochenend. Solltet ihr nicht live vor Ort sein und Interesse an elektronische Musik haben, so haben wir einen Tipp für euch. Apple Music Club Live überträgt ausgewählte Sets von sechs Bühnen des Festivals live und kostenlos auf Apple Music Club Radio.

Apple Music Club Live bringt Tomorrowland Belgien zu Fans weltweit

In diesem Jahr findet das Tomorrowland Belgien Musikfestival vom 17. bis 19. Juli 2026. Apple Music hat nun bestätigt, dass der Musik-Streaming-Dienst jeweils ab 15 Uhr ausgewählte Sets von sechs Bühnen des Festivals live und kostenlos auf Apple Music Club Radio überträgt, darunter DJ Sets von Armin van Buuren, Calvin Harris, David Guetta, FISHER, John Summit, Martin Garrix und Sara Landry, sowie von deutschen DJ-Größen wie Marlon Hoffstadt, Malugi und Kevin de Vries.

Bei „Club Live“ handelt es sich um eine neu gestartete Livestreaming-Reihe, die exklusiv auf Apple Music Club Radio läuft, der zentralen Anlaufstelle von Apple Music für Dance- und elektronische Musik.

„Tomorrowland ist eines der legendärsten Festivals der Welt und ein prägendes globales Ereignis für die Dance-Music-Kultur“, sagt Stephen Campbell, Global Head of Dance, Electronic Music & DJ Mixes bei Apple Music. „Durch die Einbindung von Tomorrowland in Club Live können wir Fans überall auf der Welt direkt mit der Energie, der Kreativität und der Atmosphäre des Festivals verbinden, während es stattfindet. Über Apple Music Club Radio machen wir diese kulturellen Momente zugänglich, indem wir erstklassige Auftritte vom Dancefloor in Echtzeit zu einem weltweiten Publikum bringen und die Sets gleichzeitig für Fans bewahren, damit sie diese jederzeit auf Abruf erneut erleben können.“

Zum Livestream von Apple Music Club Live geht es hier, Apple Music Abonnenten können ausgewählte Live-DJ-Sets hier in 3D Audio abrufen.