Vorletzte Woche ist die dritte Staffel der Apple Original-Serie Silo auf Apple TV angelaufen. Falls ihr kein Apple TV Abonnement allerdings Amazon Prime Video Kunde seid, so habt ihr nun die Möglichkeit, in die Serie hinein zu schnuppern. Ab sofort und zeitlich befristet könnt ihr „Silo – Staffel 1“ kostenlos auf Prime Video anschauen.

Apple TV: „Silo – Staffel 1“ kostenlos auf Amazon Prime Video

Während der Sommermonate sinkt für gewöhnlich das Interesse an Video-Streaming-Diensten. Der Sommerurlaub steht an, man verbringt mehr Zeit mit Freunden, verbringt seine Zeit am See oder bei sonstigen Outdoor-Aktivitäten. Dies nutzen verschiedene Streaming-Anbieter, um die Werbetrommel zu rühren und die ein oder andere Aktion aufzulegen. Aktuell könnt ihr zum Beispiel WOW Filme & Serien im Bundle mit Apple TV mit 50 Prozent Rabatt buchen.

Prime Video bietet euch zudem die Möglichkeit, die erste Staffel von Silo zu verfolgen. Ob zahlendes Prime Video-Mitglieder oder Nutzer der kostenlosen Testphase – Staffel 1 ist ohne zusätzliches Abo verfügbar. Solltet ihr anschließend Interesse an der Serie gefunden haben, so habt ihr immer noch die Möglichkeit, Apple TV direkt zu abonnieren oder den entsprechenden Channel bei Prime Video zu abonnieren (7-tägiger Gratiszeitraum).

Silo behandelt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde. Diese wohnen in einem meilentiefen Silo, dass sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und diejenigen, die versuchen, es herauszufinden, müssen mit tödlichen Konsequenzen rechnen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einem geliebten Menschen sucht und dabei auf ein Geheimnis stößt, das tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können. Sie kommt zu der Erkenntnis, dass, wenn die Lügen einen nicht umbringen, die Wahrheit es tut. Welche Geschichten, die zweite Staffel bereit hält, ist aktuell noch nicht klar. In dem kürzlich veröffentlichten Sneak-Peak-Video war zu sehen, dass Juliette nach ihrem Auszug aus dem Silo lebt.

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Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer zu ersten Staffel eingebunden.