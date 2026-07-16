Seit dem iPhone 17 Pro setzt Apple auf ein Dampfkammer-Kühlsystem. Offenbar kommen dieses auch beim kommenden iPhone Ultra (faltbares iPhone) sowie weiteren zukünftigen iPhone-Modellen zum Einsatz. Einen aktuellen Bericht zufolge hat Apple die Bestellungen für Vapor-Chamber-Kühlkomponenten hochgefahren – bestimmt für das kommende faltbare iPhone sowie das 20th Anniversary iPhone.

Priorität: Das iPhone Ultra

Der Weibo-Account „Fixed Focus Digital“ berichtet, dass die erhöhte Bestellmenge zunächst der Fertigung von Apples Book-Style-Foldable – dem erwarteten „iPhone Ultra“ – zugutekommen soll, das im September debütieren dürfte. Apple hat seine Zulieferer dem Bericht zufolge bereits angewiesen, sich auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones in diesem Jahr vorzubereiten – deutlich mehr als die zuvor kolportierten sieben bis acht Millionen Einheiten.

Warum das faltbare Design besondere Kühlung braucht

Fixed Focus Digital hatte bereits zuvor berichtet, dass Apples erstes faltbares iPhone eine „beeindruckende“ Vapor-Chamber-Kühlung erhalten werde – das Unternehmen gehe beim thermischen Design „aufs Ganze“. Auch wenn es dafür keine unabhängige Bestätigung gibt, erscheint es durchaus plausibel: Die dünnere interne Struktur und der begrenzte Platz für die Wärmeableitung eines Faltdesigns könnten besondere Kühlungsherausforderungen mit sich bringen.

Wie eingangs erwähnt, hatte Apple das Dampfkammer-Kühlsystem erstmals im vergangenen Jahr beim iPhone 17 Pro eingeführt. Das System nutzt eine kleine Menge entionisiertes Wasser, um Wärme vom A19-Pro-Chip abzuleiten und über das Aluminium-Unibody-Gehäuse zu verteilen.

Auch das Jubiläums-iPhone dürfte profitieren

Das für 2027 erwartete 20th Anniversary iPhone soll Berichten zufolge ein randloses Display mit an allen vier Seiten gebogenem Glas erhalten. Apples Zielt ist ein nahezu rahmenlosen Erscheinungsbilds. Sollte Apple tatsächlich ein derart grundlegend überarbeitetes Gehäuse umsetzen, ist es gut möglich, dass auch dieses Modell ein fortschrittlicheres Kühlsystem benötigt.

Apple plant für 2027 Berichten zufolge zwei Jubiläumsmodelle in Größen ähnlich dem kommenden iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Da Letztere Gerüchten zufolge die bekannten 6,3- und 6,9-Zoll-Maße des aktuellen iPhone 17 Pro beibehalten, könnte auch das Jubiläums-Lineup auf dieselben Displaygrößen setzen.

Zurück zu Glas beim iPhone 20?

Erst diese Woche hatte Fixed Focus Digital zudem berichtet, dass Apples „bevorzugter Ansatz“ für das iPhone 20 eine Rückkehr zu einem Glasgehäuse sei – und dass die entsprechenden Fertigungsanlagen bereits im Vorfeld des Projekts umgerüstet worden seien.