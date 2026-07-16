Der frühere Apple-Designchef Jony Ive beschrieb seine langfristige Vision für das iPhone einst als „single slab of glass“, also als ein einzelnes Stück Glas ohne sichtbare Übergänge. Zum 20. Geburtstag des iPhone im Jahr 2027 könnte Apple diesem Ziel so nahekommen wie nie zuvor.

Gewölbtes Display und Rückkehr zur Glasrückseite

Ursprünglich war von einem eigenständigen Sondermodell zum iPhone-Jubiläum die Rede. Dieses Gerät sollte Jony Ives einstigen Designtraum erfüllen und aus der iPhone-Familie herausstechen. Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass die 2027er Pro-Modelle die neuen Designmerkmale erhalten werden. Manche Quellen rechnen sogar damit, dass Apple den Namen iPhone 19 überspringt und das Gerät anlässlich des Jubiläums als iPhone 20 Pro vermarktet.

Als zentrales Merkmal gilt ein Display, das sich an allen vier Seiten nach hinten wölbt und so den Eindruck erzeugt, das Gerät habe überhaupt keinen Rand. Zudem heißt es, dass Apple erstmals die Face ID-Sensoren unter dem Display verbaut. Auch Frontkamera und Lautsprecher sollen unter dem Panel verschwinden.

Der Leaker Fixed Focus Digital ergänzt das Bild nun um ein weiteres Detail. Auf Weibo schreibt er, dass Apple beim Jubiläumsmodell zur kompletten Glasrückseite zurückkehrt und damit das Aluminium der aktuellen Modelle ablöst. Die Fertigungsqualität soll auf dem Niveau des ersten iPhone Air liegen. Die entsprechenden Produktionsanlagen sind ihm zufolge schon vorbereitet.