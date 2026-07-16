Ende letzten Monat hatte Vodafone angekündigt, dass aus den Vodafone GigaMobil-Tarifen die neuen „Vodafone Mobil“-Tarife werden. Diese beinhaltet mehr Datenvolumen und bringe weitere Veränderungen mit sich.

Neue Vodafone Mobile Tarife sind da

Am heutigen Tag treten Veränderungen beim Mobilfunkportfolio von Vodafone in Kraft. Zunächst einmal werden die Tarife umbenannt: aus Vodafone GigaMobil wird Vodafone Mobil. Dies ist allerdings nicht die einzige Änderung. Die für Kunden spannendste Veränderung ist sicherlich, dass das inkludiert monatlich Datenvolumen aufgestockt wird. Das monatliche Datenvolumen der Hauptkarten in den Tarifen XS (von 7 auf 15 GB), S (von 25 auf 30 GB) und M (von 50 auf 60 GB) wird erhöht. Der L-Tarif bietet euch zukünftig 120GB Datenvolumen und der XL-Tarif bietet auch zukünftig unbegrenztes Datenvolumen.

Neu ist zudem, dass sich die ‚World Travel Option‘ in den Tarifen Vodafone Mobil L und XL kostenlos hinzubuchen lässt. Damit erhält man pro Monat zwei Gigabyte Datenvolumen für Reisen in über 100 Länder. Regulär kostet die Option monatlich 4,99 Euro. Im Tarif Vodafone Mobil XL lässt sich zudem die Option ‚OneNumber Flex‘ kostenlos hinzubuchen. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche SIM-Karte, mit der man seine Rufnummer auf weiteren mobilen Geräten nutzen kann und die das Datenvolumen der Hauptkarte nutzt. Sonst kostet diese Option 5,99 Euro pro Monat.

Alle weiteren Tarifbestandteile wie Flatrates für Telefonie und SMS, Zugang zum 4G- und 5G-Netz, EU-Roaming und WLAN-Calling bleiben erhalten.

Kein GigaDepot mehr

Bislang hatten Mobilfunkkunden bei Vodafone die Möglichkeit, nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen Monat für Monat automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum zu übertragen. Diese Möglichkeit wird mit den kommenden Tarifen eingestellt.

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