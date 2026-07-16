Nach dem iPhone richtet Apple seinen Fokus offenbar auf das iPad. Einem aktuellen Bericht zufolge plant der Konzern, das erste iPad mini mit OLED-Display bereits im Oktober dieses Jahres auf den Markt zu bringen. Damit würde Apple die nächste Phase seiner iPad-Offensive einläuten und die OLED-Technologie nach dem iPad Pro auf auf die mini-Reihe bringen.

OLED bringt das größte Display-Upgrade seit Jahren

Das neue iPad mini soll weiterhin auf ein kompaktes 8,4-Zoll-Format setzen, jedoch erstmals ein Hybrid-OLED-Displayerhalten. Entsprechende Gerüchte gab es bereits vor wenigen Tagen. Im Vergleich zum bisherigen LCD-Panel verspricht die neue Technik kräftigere Farben, tiefere Schwarztöne, einen höheren Kontrast und einen geringeren Energieverbrauch. Gerade beim Ansehen von Filmen, Spielen oder der Bildbearbeitung dürfte sich der Unterschied deutlich bemerkbar machen.

Am grundsätzlichen Design soll Apple hingegen kaum etwas verändern. Das iPad mini soll seinem aktuellen Vorgänger optisch sehr ähnlich bleiben und vor allem unter der Haube überarbeitet werden.

Neuer Chip und Apple Intelligence im Fokus

Neben dem OLED-Display wird auch ein leistungsstärkerer Prozessor erwartet. Gerüchten zufolge könnte Apple den A19 Pro verbauen, wodurch das iPad mini mehr Reserven für Apple Intelligence und zukünftige KI-Funktionen erhält. Gleichzeitig dürfte sich die Grafikleistung verbessern, was insbesondere kreativen Anwendungen und Spielen zugutekommen würde.

Weniger erfreulich ist allerdings ein weiteres Gerücht: Trotz des Display-Upgrades soll Apple weiterhin auf eine Bildwiederholrate von 60 Hz setzen. Ein ProMotion-Display mit 120 Hz bleibt damit offenbar weiterhin den Pro-Modellen vorbehalten.

Auftakt für weitere iPad-Neuheiten

Das OLED-iPad mini soll laut dem Bericht den Anfang einer ganzen Reihe neuer iPads machen. In den kommenden Monaten werden zudem neue iPad-Pro-Modelle sowie weitere Aktualisierungen der iPad-Familie erwartet. Apple scheint damit seine Tablet-Reihe schrittweise auf OLED-Technologie umzustellen.

Kurzum: Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, steht dem iPad mini das größte Upgrade seit Jahren bevor. Vor allem das OLED-Display dürfte die Bildqualität spürbar verbessern und das kompakte Tablet noch attraktiver machen. Wer mit dem Kauf eines iPad mini liebäugelt, könnte daher gut beraten sein, die für Oktober erwartete Vorstellung abzuwarten.