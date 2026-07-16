Jennifer Daniel, die beim Unicode-Konsortium für die Auswahl neuer Emojis zuständig ist, hat eine Vorschau auf neun Symbole gegeben, die mit Emoji 18.0 kommen. Auf iPhone, iPad und Mac dürften die Neuzugänge im Frühjahr 2027 landen, wenn Apple das Update per Software-Aktualisierung nachreicht. Nicht alle Symbole sind wirklich neu, denn ein Teil der Liste geht auf Aufräumarbeiten im bestehenden Emoji-Bestand zurück.

Komet und Meteor werden künftig getrennt

Daniel zufolge will das zuständige Komitee mit einigen der Neuzugänge Missverständnisse beseitigen, die sich über die Jahre eingeschlichen haben. Das auffälligste Beispiel betrifft den Kometen. Bei seiner Einführung zeigte das Emoji einen blau funkelnden Eisball am Nachthimmel. Später änderte ein Anbieter die Darstellung in einen glühenden Gesteinsbrocken, der in die Erdatmosphäre eintritt. Aus der Sternschnuppe, bei deren Anblick man sich etwas wünscht, wurde so ein Sinnbild für das nahende Ende.

Mit dem neuen Meteor-Emoji löst Unicode das Durcheinander auf. Anbieter, die bislang den Feuerball zeigen, sollen dieses Design auf den neuen Codepunkt übertragen, während der Komet auf allen Plattformen wieder als blauer Eisschweif erscheint. Daniel empfiehlt den Meteor für Momente, in denen eine Diskussion eskaliert oder man das Gefühl hat, dass gerade die Welt untergeht. Nach demselben Muster erhalten die Gurke und die Essiggurke eigene Symbole, ebenso der blaue und der orangefarbene Schmetterling.

Unter den komplett neuen Emojis finden sich ein Leuchtturm und ein Radiergummi. Hinzu kommen zwei Hand-Symbole, bei denen der Daumen nach links beziehungsweise nach rechts zeigt. Während der ausgestreckte Zeigefinger auf einen Ort deutet, verweist der Daumen eher beiläufig auf eine Person in der Nähe.

Das lächelnde Gesicht mit Rissen soll den Moment abbilden, in dem die nach außen getragene Fassade bröckelt. Es passt auch zu Situationen, in denen man nach außen weiterlächelt, obwohl es innerlich ganz anders aussieht. Als letztes neues Symbol kommt ein Fangnetz hinzu, das Daniel zufolge für das Einfangen von Dingen aus dem digitalen Raum steht, etwa beim Sammeln von Daten oder beim Festhalten einer Stimmung.