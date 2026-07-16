WhatsApp vereinfacht auf dem iPhone den Wechsel zwischen den Mikrofonmodi von iOS. Wer den Modus während eines Telefonats ändern wollte, musste dafür bislang das Kontrollzentrum öffnen. Jetzt lässt sich die Auswahl direkt aus der Anrufansicht heraus treffen.

Vier Modi stehen zur Auswahl

Laut WABetaInfo findet sich in der Anrufansicht hinter der Schaltfläche „Mehr“ eine neue Option für den Mikrofonmodus. Ein Fingertipp darauf öffnet das Systemmenü von iOS, in dem zwischen den vier von Apple angebotenen Modi gewählt werden kann. Die Umstellung greift sofort, ohne dass der laufende Anruf unterbrochen wird.

Hinter den vier Optionen verbergen sich unterschiedliche Arten der Audioverarbeitung. Die Stimmisolation priorisiert die eigene Stimme und blendet Umgebungsgeräusche aus, während der Modus „Breites Spektrum“ die Geräuschkulisse ungefiltert überträgt. Der Standardmodus überträgt die Stimme ohne zusätzliche Filter. Im Modus „Automatisch“ entscheidet das iPhone selbst, welche Variante zur Situation passt.

Die Einstellung gilt über das einzelne Gespräch hinaus. Wer etwa die Stimmisolation aktiviert, bei dem bleibt der Modus dem Bericht zufolge auch für künftige WhatsApp-Anrufe aktiv, bis manuell ein anderer ausgewählt wird.

Wie bei WhatsApp üblich, erfolgt die Verteilung der Funktion schrittweise. Es kann daher noch dauern, bis die neue Schaltfläche in WhatsApp bei allen Nutzern angekommen ist.