Apple bietet Applikationen nicht nur für die eigenen Plattformen an, eine Handvoll Apps steht auch für Android und Windows zur Verfügung. Nun haben die Android-Ableger von Apple Music und Apple TV ein Update mit verschiedenen Neuerungen erhalten.

Apple TV 2.0 für Android ist da

Mit Apple TV 2.5 für Android führt Apple drei Widgets ein, die das „Weitersehen“-Karussell – das sich normalerweise oben auf dem Haupttab befindet – auf den Startbildschirm bringen. Die kleine Variante des Widgets kann eine Episode oder einen Film anzeigen, während die mittlere Variante zwei Originals anzeigt. Das große Widget zeigt ein größeres Cover für das erste Element sowie eine scrollbare Liste zum Durchstöbern an. Ein Tippen auf den jeweilige Inhalt startet die Wiedergabe. Die Widgets lassen sich nicht in der Größe anpassen und entsprechen denen unter iOS.

Version 2.5 für Apple TV wird derzeit über den Play Store ausgerollt.

Apple Music 6.5 für Android steht als Download bereit

Das Update bringt zwei neue Widgets mit sich, so 9to5Google. „Pins“ ermöglicht den schnellen Zugriff auf angeheftete Elemente, während „Live Radio“ ein direktes Abspielen ermöglicht, ohne das entsprechende Tab zum Starten der Wiedergabe öffnen zu müssen. Diese neuen Widgets ergänzen die bereits vorhandenen Widgets „Aktuelle Wiedergabe“, „Zuletzt gespielt“, „Empfehlungen“ und „Top-Charts“.

Eine weitere Neuerung ermöglicht es euch Songs, Alben, Playlists und Songtexte auf WhatsApp zu teilen. Apple Music für Android findet ihr hier im Play Store.