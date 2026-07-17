Apple hat sich den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt nach Marktkapitalisierung zurückgeholt. Das Unternehmen zog am Freitag im untertägigen Handel an Nvidia vorbei – die Aktie legte allein in dieser Woche um 17 Punkte zu.

Auf dem Weg zu 5 Billionen Dollar

Apple nähert sich damit auch der 5 Billionen Dollar Marke bei der Marktkapitalisierung – der Aktienkurs hat bereits einen Unternehmenswert von 4,9 Billionen Dollar touchiert. Nvidia hatte sich zuvor bereits als erstes Unternehmen überhaupt die 5-Billionen-Dollar-Marke gesichert.

Erholung nach Kurseinbruch durch Preiserhöhungen

Der Freitagskurs folgt auf mehrere Tage mit Rekordhochs. Apple war zuvor kurzzeitig eingebrochen, nachdem das Unternehmen wegen der anhaltenden globalen RAM-Knappheit Preiserhöhungen bei Mac, iPad und weiteren Produkten angekündigt hatte. Seitdem hat sich die Aktie jedoch nicht nur erholt, sondern deutlich zugelegt.

Das nächste große Ziel für Apple ist nun das also Überschreiten der 5 Billionen Dollar Marktkapitalisierung.

CEO-Wechsel läuft parallel

Parallel zu dieser Kursrally befindet sich Apple mitten im CEO-Wechsel von Tim Cook zu John Ternus – offiziell bereits im April dieses Jahres angekündigt. Der August markiert Cooks letzten vollen Monat als Apple-CEO; er bleibt dem Unternehmen anschließend als Executive Chairman des Boards erhalten.