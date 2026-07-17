Apple TV bietet nicht nur Inhalte für das ältere Publikum, auch für das jüngere Publikum hält der Apple Video-Streaming-Dienst immer mehr Originals bereit. Nun haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass die Animationsserie Stillwater in die fünfte Staffel geschickt wird.

Apple TV: „Stillwater – Staffel 5: startet am 21. August 2026

Apple TV hat bestätigt, dass die 5-teilige fünfte Staffel der beliebten Kinder- und Animationsserie „Stillwater“ am Freitag, den 21. August 2026, auf Apple TV starten wird. Basierend auf der Bestseller-Buchreihe „Zen“ von Jon J. Muth (Scholastic) erzählt „Stillwater“ die Geschichte eines weisen Pandas, der drei Geschwistern die Welt und einander näherbringt. Im Mittelpunkt stehen Karl (Judah Mackey), Addy (Eva Ariel Binder) und Michael (Tucker Chandler), die im Alltag mit großen und kleinen Herausforderungen konfrontiert werden, die ihnen manchmal unüberwindbar erscheinen.

Zum Glück haben die drei Stillwater (James Sie), einen weisen Panda, als Nachbarn. Durch sein Vorbild, seine Geschichten und seinen sanften Humor vermittelt Stillwater den Kindern Achtsamkeit und hilft ihnen, ihre Gefühle besser zu verstehen und ihre eigenen Herausforderungen im Alltag zu meistern.

Die ersten vier Staffeln von Stillwater stehen vollständig auf Apple TV bereit.