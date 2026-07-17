Apple dreht erneut an der Preisschraube. Nach den jüngsten Erhöhungen bei der Hardware werden nun auch neue AppleCare+ Verträge teurer. Bislang war die Erhöhung nur aus den USA bekannt, jetzt zieht Apple auch in Deutschland nach.

Neue Preise für AppleCare+

Seit dem 15. Juli verlangt Apple für neu abgeschlossene AppleCare+ Verträge höhere Preise. So bestätigen die Versicherungsunterlagen nun höhere Beiträge für fast alle iPads. Bei den Monatspolicen steigt der Beitrag um jeweils 50 Cent, für den befristeten Zweijahresschutz verlangt Apple in der Regel zehn Euro mehr als zuvor. Bestandskunden zahlen vorerst weiter die alten Preise. Wie lange Apple die bisherigen Konditionen bestehen lässt, ist nicht bekannt. Vermutlich gelten sie bis zur nächsten Vertragsverlängerung.

AppleCare+ für das iPad und das iPad mini kostet jetzt 4,49 Euro monatlich bzw. 89 Euro für zwei Jahre, das 11 Zoll iPad Air mit M2, M3 oder M4 liegt bei 4,99 Euro monatlich bzw. 99 Euro und das 13 Zoll iPad Air bei 5,99 Euro bzw. 119 Euro. Ältere iPad Pro Modelle mit 11 oder 12,9 Zoll kosten 7,49 Euro monatlich bzw. 149 Euro, neuere Modelle 8,49 Euro bzw. 169 Euro. Für das 13 Zoll iPad Pro werden 9,49 Euro monatlich bzw. 189 Euro fällig.

Ausgenommen bleiben das iPad Air der vierten Generation und ältere Modelle. Hier kostet AppleCare+ weiterhin 3,99 Euro pro Monat oder einmalig 79 Euro. Auch die Selbstbeteiligungen ändern sich nicht. Bei unterstützten neueren iPads berechnet Apple für einen reinen Displayschaden weiterhin 29 Euro und für andere unabsichtliche Beschädigungen 99 Euro.

Nicht alle Anpassungen führen zu höheren Beiträgen. Der befristete Schutz für AirPods und AirPods Pro bis zur zweiten Generation sowie für Beats-Geräte sinkt von 35 auf 29 Euro, für die AirPods Pro der dritten Generation von 45 auf 39 Euro und für die Apple Watch SE von 65 auf 59 Euro. Der monatliche Beitrag für die Apple Watch SE bleibt bei 2,99 Euro.

Für die übrigen Apple Watch Modelle, die AirPods Max, das Apple TV, den HomePod und das iPhone weist Apple keine neuen Preise aus. Wahrscheinlich wird Apple beim iPhone im Herbst nachziehen, wenn die iPhone 18 Generation auf den Markt kommt.