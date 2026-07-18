Vergangenen Monat hatte Apple die weltweiten Preise für das iPad, den Mac, Apple TV und den HomePod angehoben. Grund hierfür ist die anhaltende Speicherkrise und die damit verbundenen, gestiegenen Kosten für RAM und Datenspeicher. Das iPhone blieb bisher außen vor. Nun hat Apple allerdings die iPhone-Preise im ersten Land erhöht. In Japan wurden die Preise je nach Modell um 11 Prozent erhöht. Wirklich überraschen kommt dies allerdings nicht. Spätestens mit der iPhone 18 Familie dürfte Apple die weltweiten iPhone-Preise „anpacken“.

Apple erhöht die iPhone-Preise in Japan

Die spanische Webseite iPhoneros hat festgestellt, dass Apple die iPhone-Preise in Japan erhöht hat. Betroffen sind das iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.

iPhone-Preise in Japan

iPhone 16: 124.800 Yen (bisher: 114.800 Yen)

iPhone 17e: 107.800 Yen (bisher: 99.800 Yen)

iPhone 17: 142,800 Yen (bisher: 129.800 Yen)

iPhone Air: 177,800 Yen (bisher: 159.800 Yen)

iPhone 17 Pro: 194,800 Yen (bisher: 179.800 Yen)

iPhone 17 Pro Max: 214,800 Yen (bisher: 194.800 Yen)

In der Nacht zu heute hatte Apple auch die Preise für Apple Music in Deutschland sowie für iCloud+ in acht Ländern (Deutschland nicht betroffen) erhöht.