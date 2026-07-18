Apple erhöht die Preise für Apple Music. Auch deutsche Kunden sind betroffen und zahlen ab sofort im Einzelabo 11,99 Euro statt 10,99 Euro. Der Preisaufschlag beträgt bei diesem Abo somit 1 Euro pro Monat. Im Familien-Abo (bis zu 6 Personen) werden ab sofort 19,99 Euro statt 16,99 Euro pro Monat fällig. Auch Studierende müssen tiefer in die Tasche greifen und bezahlen fortan 6,99 Euro statt 5,99 Euro im Monat. Darüberhinaus erhöht Apple die Preise für iCloud+ in acht Länden, Deutschland bleibt allerdings außen vor.

Apple erhöht die Preis von iCloud+ in verschiedenen Ländern

Neben der Preisanpassung von Apple Music in Deutschland und weiteren Ländern, verteuert ich auch iCloud+ in insgesamt acht Ländern, darunter Nigeria, die Türkei, Vietnam, Japan, Ägypten, Neuseeland, die Philippinen und Indonesien.

Die Preisanpassung variiert je nach Land und gewählter Speicherstufe zwischen 11 Prozent und 55 Prozent. Den stärksten Anstieg verzeichnete Nigeria: Ein 50GB Tarif kostet nun 1.300 Naira statt zuvor 900 Naira. Den zweitgrößten Anstieg gab es in der Türkei, wo der Preis für einen 50GB Tarif von 39,99 TL auf 49,99 TL angehoben wurde.

Apple bietet für iCloud+ die Speicherstufen 50GB, 200GB, 2TB, 6TB und 12TB an. Exemplarisch blicken wir auf die 2TB Speicherstufe:

2TB Speicherstufe (neue Preise)

Nigeria: 14900 Naira (zuvor: 9900 Naira)

Türkei: 549,99 TL (zuvor 399,99 TL)

Vietnam: 299000 Dong (zuvor 249000 Dong)

Japan: 1800 Yen (zuvor 1500 Yen)

Ägypten: 599,99 Pfund (499,99 Pfund)

Neuseeland: 19,99 Dollar (zuvor 16,99 Dollar)

Philippinen: 699 Peso (599 Peso)

Indonesien: 199000 Rupie (zuvor 169000 Rupie)

Bei uns in Deutschland werden übrigens 0,99 Euro für 50GB, 2,99 Euro für 200GB, 9,99 Euro für 2TB, 29,99 Euro für 6TB und 59,99 Euro für 12TB fällig.