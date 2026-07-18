Apple Music wird in Deutschland und weiteren Ländern teurer. Rund vier Jahre nach der letzten Preiserhöhung zieht Apple die Preise für die verschiedenen Stufen seines Musik-Abos nun an. Das Einzelabo kostet ab sofort 11,99 Euro. Zuvor mussten Kunden 10,99 Euro pro Monat bezahlen. Doch nicht nur beim Einzelabo hat Apple die Preise angezogen.

Apple erhöht die Preise von Apple Music

Gefühlt wird dieser Tage alles teurer. Zahlreiche Unternehmen haben in den letzten Monaten die Preise für ihre Produkte angeboten. Auch Apple musste aufgrund der anhaltenden Speicherkrise seine Preise für Mac, iPad, HomePod und Apple TV anheben. Nun trifft es Apple Music.

Für Einzelpersonen kostet Apple Music ab sofort 11,99 Euro. Zuvor musstet ihr 10,99 Euro bezahlen. Die Preiserhöhung beträgt somit 1 Euro pro Monat. Für das Familienabo (bis zu 6 Personen) bezahlt ihr zukünftig 19,99 Euro. Bis dato wurden 16,99 Euro berappen. Hier liegt die Preiserhöhung bei 3 Euro pro Monat. Auch Studierende müssen zukünftig mehr für Apple Music bezahlen. Anstatt 5,99 Euro werden 6,99 Euro pro Monat fällig.

Apple begründet die Preiserhöhung mit gestiegenen Lizenzkosten. Neue Abonnenten von Apple Music zahlen ab sofort die neuen, erhöhten Preise. Bestandskunden werden nach Zustimmung ab dem nächsten Abrechnungszeitraum auf die neuen Preise umgestellt.