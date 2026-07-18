Wer sich in den vergangenen Wochen einen WhatsApp-Benutzernamen gesichert hat, kann ihn womöglich schon verwenden. Der Messenger beginnt damit, die reservierten Namen für eine kleine Gruppe von Nutzern zu aktivieren.

Banner in der Chatliste informiert über die Freischaltung

Ende Juni hatte WhatsApp die Reservierung eröffnet. Unter „Einstellungen > Konto > Benutzername“ lässt sich seither ein Wunschname eintragen, der weltweit nur einmal vergeben wird. An gleicher Stelle legen Nutzer fest, ob sie über den Namen allein erreichbar sein wollen oder ob neue Kontakte eine vierstellige PIN kennen müssen, um einen Chat zu starten.

Wer einen Namen wählt, der auf Facebook oder Instagram zu einem bestehenden Konto gehört, muss unter Umständen nachweisen, dass er auch dieses Konto kontrolliert. Damit will Meta verhindern, dass sich Betrüger bekannte Namen sichern und sich als andere Personen ausgeben.

Laut WABetaInfo geht WhatsApp nun den nächsten Schritt und aktiviert die Funktion für erste Konten. Betroffene Nutzer sehen oben in ihrer Chatliste ein Banner mit dem Hinweis, dass ihr Benutzername aktiv ist und mit neuen Kontakten geteilt werden kann. Die Freischaltung erfolgt dem Bericht zufolge sowohl in der Beta als auch in der regulären App-Version, beschränkt sich bislang aber auf sehr wenige Konten.

Ob das eigene Konto dabei ist, zeigt entweder das erwähnte Banner oder ein Blick in die Profileinstellungen, wo der Bereich für Benutzernamen über die Aktivierung informiert. Bei allen anderen steht dort weiterhin der Hinweis, dass die Funktion erst später bereitsteht und WhatsApp sich meldet, sobald der eigene Name nutzbar ist.