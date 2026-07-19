Im Mai dieses Jahres kündigte Appel die Doku „The Dynasty: UConn Huskies“ an. Nun geht es langsam aber sicher in die heiße Phase. Bevor die Dokumentation am 21. August 2026 auf der Apple Video-Streaming-Plattform startet, steht ab sofort der offizielle Trailer bereit.

„The Dynasty: UConn Huskies“: Trailer ist da

Apple TV hat den Trailer zu „The Dynasty: UConn Huskies“ veröffentlicht. Die Dokumentation erzählt die 40-jährige Geschichte des renommierten Damen-Basketballprogramms der University of Connecticut (UConn) unter dem legendären Trainer Geno Auriemma. Die dreiteilige Dokuserie feiert am Freitag, den 21. August 2026, Premiere auf Apple TV.

Apple TV schreibt

„The Dynasty: UConn Huskies“ ist eine dreiteilige Dokumentation, die den Aufstieg des dominantesten Basketballprogramms in der Geschichte des College-Basketballs nachzeichnet. Mit exklusiven Interviews mit dem Nationalmeisterschaftsteam von 2025 und legendären Persönlichkeiten aus verschiedenen Generationen des UConn-Basketballs beleuchtet die Serie das Streben nach Exzellenz, die Erwartungen, die mit anhaltendem Erfolg einhergehen, und die Menschen, die diesen Standard über Generationen hinweg aufrechterhielten. Anhand von nie zuvor gesehenem Archivmaterial und intimen Einblicken ergründet die Serie die Besessenheit, den Druck, die Opfer und die gnadenlose Kultur, die ein Basketballprogramm zu einem beispiellosen Phänomen machten Die Serie reflektiert das Erbe, das das Programm aufgebaut hat, und bietet einen seltenen Einblick in die Spielerinnen, die es weiterführen, durch ausführliche Gespräche mit Trainern, Athletinnen, Alumni, Rivalinnen und Journalistinnen aus verschiedenen Generationen des UConn-Basketballs.