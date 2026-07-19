Wer einmal ein iPhone besitzt, kauft mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eins. Das Marktforschungsunternehmen CIRP beziffert die Loyalität der iPhone-Käufer für das erste Quartal 2026 auf 87 Prozent, was um drei Prozentpunkte höher ausfällt als noch im Vorjahreszeitraum.

Nur 12 Prozent kommen von Android

Der aktuellen Quartalsumfrage zufolge hatten im März-Quartal 12 Prozent der iPhone-Käufer zuvor ein Android-Smartphone genutzt. Ein weiteres Prozent kam von einem einfachen Handy, einer anderen Smartphone-Plattform oder erwarb zum ersten Mal überhaupt ein Smartphone.

CIRP befragt iPhone-Käufer seit Jahren unter anderem danach, welches Gerät sie unmittelbar vor dem Kauf besessen haben. In den zuletzt erhobenen Zeiträumen bewegte sich der Anteil der Android-Umsteiger in einer engen Spanne zwischen 11 und 15 Prozent. Die Zahlen deuten darauf hin, dass sich die meisten Smartphone-Besitzer längst auf eine Plattform festgelegt haben und nur ein kleiner Teil jedes Jahr die Seite wechselt. Andere Umfragen kamen zuletzt zu ähnlichen Ergebnissen, auch wenn sich Methodik und Werte im Detail unterscheiden.

Im Laufe des Jahres will Apple mit iOS 27 eine stark überarbeitete Siri mit neuen KI-Funktionen ausliefern, was helfen könnte, bestehende Nutzer auf der Plattform zu halten. Android-Nutzer für einen Wechsel zu gewinnen, ist eine andere Aufgabe. Hier bringt das erwartete faltbare iPhone einen neuen Formfaktor ins Spiel, der auch für Besitzer von Android-Foldables interessant sein könnte.