Apple bietet in seinen Apple Stores verschiedene Service-Angebote an der sogenannten Genius Bar an.Um das Gespräch zwischen dem Kunden und dem Apple Mitarbeiter zu dokumentieren, testet Apple in vereinzelten Apple Stores nun KI-Notizen, die das Gespräch transkribieren und zusammenfassen. Dies passiert natürlich nur nach Einwilligung des Kunden und des Apple Mitarbeiters.

Apple testet KI-Notizen an der Genius Bar

Mark Gurman von Bloomberg hat über das Wochenende die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser berichtet der Apple-Insider, dass Apple derzeit ein Live-Notizen-System auf KI-Basis in vereinzelten Apple Stores testet, um Kundengespräche an der Genius Bar auszuzeichnen und zu transkribieren. Gleichzeitig wird das Gespräch zwischen Apple Mitarbeiter und Kunde zusammengefasst.

Das Protokoll wird anschließend im internen Genius-Bar-System von Apple gespeichert. Laut Bloomberg besteht das Ziel darin, dass sich die Mitarbeiter auf den Kundenservice konzentrieren können, anstatt Notizen zu machen. Apple hat seinen Mitarbeitern gegenüber versichert, dass die Aufnahmen selbst nicht gespeichert werden und die Vorgesetzten keine Transkripte erhalten. Mitarbeiter können sowohl das Transkript als auch die Zusammenfassung bearbeiten, bevor sie diese im internen Genius-Bar-System von Apple speichern. Darüber hinaus ist die Teilnahme an diesem Programm freiwillig.