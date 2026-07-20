iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate und Co. befinden sich derzeit in der Beta-Phase. Wie nun bekannt wird, testet Apple offenbar in der aktuellen macOS 27 Golden Gate eine versteckte Popover-Oberfläche für Siri AI, die Schreibwerkzeuge und kontextbezogene Aktionen anzeigt, sobald der Benutzer Text auswählt.

Apple testet geheime Siri-Oberfläche in macOS 27 Golden Gate

Ein Reddit-Nutzer hat festgestellt, dass die macOS 26 Entwickler Beta 3 sowie die Public Beta 1 ein versteckte Popober-Oberfläche für Siri AI beinahltet, die immer dann erscheint, wenn Text markiert oder eingegeben wird.

Ist diese Funktion aktiviert, kann beim Markieren von Text eine schwebende, kontextbezogene Benutzeroberfläche mit verschiedenen Aktionen angezeigt werden. Aktuell bietet das Popover die Funktionen der Schreibwerkzeuge („Neu schreiben“, „Korrekturlesen“, „Wie klingt das?“ und „Mit Siri bearbeiten“) sowie Optionen zum Erstellen von Stichpunkten und zum Zusammenfassen von Texten. Die kontextbezogenen Aktionen basieren auf dem ausgewählten Inhalt und umfassen beispielsweise das Hinzufügen von Kontaktdaten, das Verfassen einer Nachricht oder E-Mail, das Erstellen eines Kalendereintrags, das Anzeigen eines Standorts in Karten und das Verfolgen von Flügen oder Paketen.

Das Ganze lässt sich über ein privates Feature-Flag aktivieren. Falls ihr euch der Risiken bewusst seid und ihr das Ganze testen möchtet, so findet ihr auf Reddit den passenden Terminal-Befehl zum aktivieren und deaktivieren. Nach dem Befehl, muss euer System jeweils neugestartet werden.