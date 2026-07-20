Apple verstärkt seine KI-Offensive in China offenbar mit erfahrenen Entwicklern aus dem Umfeld des Open-Source-Sprachmodells Qwen. Einem aktuellen Bericht zufolge hat das Unternehmen mehrere frühere Kernmitglieder des ursprünglichen Qwen-Teams verpflichtet. Ziel soll es sein, die Zusammenarbeit mit Alibaba auszubauen und Apple Intelligence sowie Siri besser an den chinesischen Markt anzupassen.

Apple setzt in China auf Alibaba

Anders als in vielen anderen Ländern kann Apple in China seine KI-Dienste nicht ohne lokale Partner anbieten. Die chinesischen Behörden verlangen, dass generative KI-Dienste mit zugelassenen inländischen Modellen zusammenarbeiten. Deshalb setzt Apple bei Apple Intelligence in China auf Alibabas Qwen-Modell, während Baiduzusätzliche Funktionen beisteuert. Die notwendige behördliche Genehmigung wurde erst vor wenigen Tagen erteilt.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Verpflichtung ehemaliger Qwen-Entwickler durchaus nachvollziehbar. Ihr Fachwissen könnte Apple dabei helfen, die Integration der KI-Modelle zu beschleunigen und Siri besser auf die Anforderungen des chinesischen Marktes abzustimmen.

Siri soll in China deutlich intelligenter werden

Apple steht in China unter Druck. Lokale Smartphone-Hersteller wie Huawei, Xiaomi oder Oppo bieten bereits seit Längerem umfangreiche KI-Funktionen an. Dass Apple Intelligence bislang nicht verfügbar war, galt als Wettbewerbsnachteil.

Mit der Kooperation zwischen Apple, Alibaba und Baidu soll sich das ändern. Qwen übernimmt dabei die generativen KI-Funktionen innerhalb von Apple Intelligence, während Siri stärker auf lokale Inhalte, Sprache und regulatorische Vorgaben zugeschnitten werden soll.

Keine Bestätigung von Apple

Offiziell hat Apple die angebliche Verpflichtung der ehemaligen Qwen-Entwickler bislang nicht bestätigt. Auch Alibaba äußerte sich zu dem Bericht bisher nicht. Dennoch passt die Meldung zu Apples aktueller KI-Strategie, die zunehmend auf regionale Partnerschaften setzt, um Apple Intelligence weltweit verfügbar zu machen.

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, investiert Apple gezielt in Know-how für den chinesischen Markt. Die Verpflichtung ehemaliger Qwen-Entwickler würde die Zusammenarbeit mit Alibaba weiter vertiefen und könnte dazu beitragen, Siri und Apple Intelligence in China schneller auf das Niveau der lokalen Konkurrenz zu bringen. Angesichts der jüngst erteilten Zulassung für Apple Intelligence wäre dies der nächste logische Schritt in Apples KI-Strategie.