Im Rahmen des Endspiels der FIFA WM 2026 (Gratulation an Spanien) wurde bekannt, dass sich die Deutsche Telekom die Medienrechte an der FIFA WM 2030 gesichert hat. Damit werdet Fußball-Fans alle 104 Spiele des kommenden WM-Turniers nur bei MagentaTV sehen können.

Nächster Coup: Telekom erwirbt Medienrechte an der FIFA WM 2030

Die Deutsche Telekom gewinnt immer mehr Gefallen am Fußball. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Bonner Unternehmen die Rechte an der kommenden EURO 2028 von ARD und ZDF gesichert – auch hier sind dank 17 exklusiver Partien alle 51 Spiele nur bei MagentaTV zu sehen.

Weiter geht es dann im Jahr 2030 mit der FIFA WM 2030 auf MagentaTV. Damit werden alle 104 Partien des Turniers erneut nur bei MagentaTV zu sehen sein. Im Jahr 2030 schreibt die Fußball-WM ihr 100-jähriges Bestehen. Vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030 findet das Jubiläumsturnier erstmals über drei Kontinente hinweg statt. Sechs Länder – Uruguay, Paraguay, Argentinien, Spanien, Portugal und Marokko – werden zu Gastgebern dieses besonderen Fußballereignisses und bieten die Bühne für die besten Teams der Welt.