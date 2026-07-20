Die vierte Entwickler-Beta von iOS 27 enthält Hinweise auf ein iPhone mit zwei separaten Batterien. Dabei dürfte es sich um das sogenannte iPhone Ultra und damit um Apples erstes faltbare Smartphone handeln, welches für September 2026 erwartet wird.

Neue Formulierungen im Batteriezustand-Menü

Statt der bisherigen Formulierungen, die sich stets auf eine einzelne Batterie beziehen, tauchen in der Beta nun Formulierungen im Plural auf:

„Die Batterien in diesem iPhone funktionieren wie erwartet.“

„Der Zustand der Batterien in diesem iPhone hat sich erheblich verschlechtert. Ein autorisierter Apple Service Provider kann die Batterien austauschen, um die volle Leistung und Kapazität wiederherzustellen.“

„Der Zustand der Batterien in diesem iPhone hat sich erheblich verschlechtert, und eine der Batterien konnte nicht als echte Apple-Batterie verifiziert werden. Ein autorisierter Apple Service Provider kann die Batterien austauschen, um die volle Leistung und Kapazität wiederherzustellen.“

Auf aktuellen iPhone-Modellen bezieht sich sämtlicher Text in der Einstellungen-App stets auf eine einzelne Batterie – die Pluralform ist daher ein auffälliger Hinweis auf kommende Hardware.

Vermutlich das iPhone Ultra

Macworld vermutet, dass sich die Formulierungen auf das faltbare „iPhone Ultra“ beziehen, an dem Apple derzeit arbeitet. Frühere Gerüchte hatten bereits berichtet, dass das iPhone Ultra auf zwei Batteriezellen mit 1.921 mAh und 2.962 mAh setzen wird – zusammen ergibt das eine Gesamtkapazität von 4.883 mAh. Faltbare Smartphones verfügen typischerweise über zwei separate Batterien, jeweils eine in jeder Gerätehälfte – ein Design, das Apple aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls übernimmt.

Möglicher Vorteil: Getrennt austauschbare Zellen

Die neuen iOS-27-Textstrings deuten darauf hin, dass die Batterien im iPhone Ultra möglicherweise separat gewartet werden können – eine einzelne defekte Zelle ließe sich also unabhängig von der anderen austauschen. Das könnte die Reparaturkosten für Nutzer mit einer nur teilweise degradierten Batterie deutlich senken.

Apples iPhone Ultra wird gemeinsam mit den iPhone 18 Pro Modellen für September erwartet.