Seit wenigen Augenblicken steht die Beta 4 zu iOS 27 und iPadOS 27 auf den Apple Servern bereit. Damit bewegen wir uns langsam aber sicher auf das mittlere Drittel der Entwicklung des kommenden iPhone- und iPad-Updates zu. Anfang Juni im Rahmen der WWDC 2026 angekündigt, haben Entwickler ab sofort eine weitere Möglichkeit, sich mit den großen Updates zu beschäftigen.

Apple gibt Beta 4 zu iOS 27 & iPadOS 27 frei

Die Beta 4 zu iOS 27 und iPadOS 27 steht ab sofort auf den Apple Servern bereit und kann in gewohnter Manier von registrierten Entwicklern direkt am iPhone / iPad über Einstellungen > Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden.

Mit den kommenden Updates auf iOS 27 und iPadOS 27 setzt Apple in erster Linie auf Apple Intelligence, Siri Ai und leistungsstarke Fähigkeiten, die euren Alltag verbessern sollen. Apps werden intelligenter und noch nützlicher – mit leistungsstarken Bearbeitungsfunktionen in Fotos, intelligenten Tools für ein personalisiertes Surferlebnis in Safari, der Möglichkeit, mit Passwörter die Sicherheit zu verbessern, sowie dem neuen Image Playground, mit dem sich fotorealistische Bilder erstellen lassen, und mehr. Zudem arbeitet Apple unter der Haube und an der Leistung des System.

Mit der Beta 1 hatte Apple den Grundstein gelegt. Die Beta 2 brachte neue Features, Bugfixes und Leistungsverbesserungen mit sich. Die Neuerungen der Beta 3 findet ihr hier. Welche Verbesserungen die Beta 4 mit sich bringt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.