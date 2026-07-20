Apple hat vor wenigen Augenblicken den Release Candidate zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 veröffentlicht und damit die finale Entwicklung der Entwicklung des kommenden X.6 Updates eingeläutet.

Apple veröffentlicht RC zu iOS 26.6 & iPadOS 26.6

Ab sofort steht der Release Candidate zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 auf den Apple Servern bereit. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Die ersten fünf Beta-Versionen von iOS 26.6 und iPadOS 26.6 haben bereits gezeigt, dass der Sprung auf das X.6 Update verhältnismäßig klein ausfallen wird. Riesige Springe haben wir in den bisherigen Beta zumindest nicht zu Gesicht bekommen. Apple arbeitet offenbar daran, euch zu informieren, wenn die maximale Anzahl blockierter Kontakte erreicht wird. Weiter gab es Hinweise, dass das System zukünftig vor schädlichen Nachrichten warnt. Zudem gibt es die üblichen Bugfixes und Leistungsverbesserungen.

Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version von iOS 26.6 und iPadOS 26.6 freigibt. Für gewöhnlich vergehen ein paar wenige Tage, bis Apple den Schalter umlegt und die finale Version für alle Nutzer freigibt. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass keine gravierenden Fehler bekannt werden.