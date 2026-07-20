o2 hat ein attraktives Bundle aufgelegt, welches zwei spannende Apple Produkte mit einer Unlimited Allnet-Flat kombiniert. Ihr erhaltet das iPhone 17 mit dem MacBook Air M5 im o2 Mobile on Demnad M Plus.

iPhone 17 + MacBook Air 13 M5 Bundle mit Unlimited Allnet-Flat nur einmalig 1 Euro

Seid ihr derzeit auf der Suche nach einem neuen Apple Smartphone und wäre auch ein neues, leistungsstarkes MacBook nicht verkehrt? Dann haben wir – passend zum sonnigen Wetter – einen heißen Tipp für euch. o2 kombiniert ein iPhone aus der aktuellen iPhone 17 Familie mit dem aktuellen MacBook Air mit M5-Chip mit dem Tarif „o2 Mobile On Demand M Plus“.

Blicken wir etwas detaillierter auf die Hardware. Beim iPhone 17 setzt Apple auf ein 6,3 Zoll Super Retina XDR Display, A19-Chip, Triple-Kamera mit 48MP Hauptkamera, 18MP Frontkamera, 5G, Face ID, lange Akkulaufzeit und mehr. Das MacBook Air verfügt über ein 13 Zoll Display, den M5-Chip, 16GB RAM, 512GB SSD, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit und mehr.

o2 Mobile on Demand M Plus mit 50GB+

5G (max. 300 MBit/s)

Online Vorteil: Endlos-Reload – 50 GB mtl. inklusive. Danach kostenlos und unbegrenzt oft je 1 GB nachbuchen.

GROW Vorteil (GB+): jedes Jahr + 10 GB mtl. mehr

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

Besonderheit hier ist der „on Demand“-Anteil im Mobile M. Dieser Teil des Tarif wird in dieser Form nicht dauerhaft ein Teil des Tarifes sein, außer ihr sichert euch das Ganze im Rahmen dieses Angebots. Für die Geräte werden 36 Monat lang 66,50 Euro fällig. Der Tarif (Mindestvertragslaufzeit 24 Monate) schlägt monatlich mit 14,99 Euro zu buche. Die Einmalzahlung für die Geräte beträgt gerade einmal 1 Euro. Nach den Laufzeiten gehören euch sowohl das iPhone 17 als auch das MacBook Air M5.

Kurzum: o2 kombiniert das Beste aus zwei Welten. Mit dem iPhone 17 (256GB) in Schwarz und dem MacBook Air 13 (M5, 512 GB) in der Farbe Mitternacht erhaltet ihr ein leistungsstarkes Duo bei o2 zum Einmalpreis von 1 Euro.

>>> Hier geht es zum o2 Bundle mit iPhone 17 und MacBook Air M5 <<<