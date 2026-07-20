Die Sparkassen reagieren auf die digitale Konkurrenz und startet mit S-Neo ein neues Angebot für Wertpapiersparen in der Sparkassen-App. S-Neo richtet sich dabei in erster Linie an Nutzer, die direkt über Smartphone ihre Wertpapiergeschäfte erledigen und Zugang zu Sparplänen haben möchten.

Sparkassen starten S-Neo

Mit S-Neo möchte die Sparkannen ihren Kunden einen schnellen und übersichtlichen Zugang zu Sparplänen und Wertpapiergeschäften bieten. Die Sparkassen betonten, dass Wertpapiersparen für viele Menschen nach wie vor ein rotes Tuch ist. S-Neo soll die Hürde senken sowie die Beschäftigung mit Sparplänen, Wertpapiergeschäften und langfristigem Vermögensaufbau erleichtern. Für Depotführung, Wertpapierkäufe, Sparpläne und weitere Leistungen gelten die Konditionen der jeweiligen Sparkasse.

Damit fahren die Sparkassen zukünftig zweigleisig. Wer eine persönliche Beratung wünscht, kann sich weiterhin direkt vor in einer Filiale an einen Berater richten und ein entsprechendes Depot nutzen. Wer Wertpapiergeschäfte digital erledigen möchte, erhält dafür einen einfachen Zugang in der App „Sparkasse“.