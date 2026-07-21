Die „Apple Sports“-App bietet euch Live-Ergebisse zu einer Vielzahl an Ligen und Sport-Events. Seitdem die App auf dem Markt ist, hat Apple diese stetig weiterentwickelt. Highlight sind sicherlich die Echtzeit.Updates mit Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm sowie Spielstatisitiken und mehr mehr auf Spielzeiten. Mit dem jüngsten Update auf Version 4.2 werden weitere Fußball-Ligen unterstützt.

„Apple Sports“-App: Update auf Version 4.2 ist da

Kaum ist die FIFA WM 2026 vorbei, hält Apple für seine Sports-App ein frisches Update bereit. Es geht mit noch mehr Fußball weiter, sodass Fans auf der ganzen Welt ihre Lieblingsligen verfolgen können. Apple Sports fügt die belgische Pro League, die dänische Superliga, die niederländische Eredivisie, die japanische J1 League, die polnische Ekstraklasa, die schottische Premiership und die Schweizer Super League hinzu.

Darüberhinaus könnt ihr nun Formationen in den meisten Fußballligen einsehen, sodass ihr die Aufstellungen für jedes Spiel besser visualisieren kannst.

Die „Apple Sports“-App steht kostenlos im App Store bereit.