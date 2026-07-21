Apple steht offenbar kurz vor der Einführung eines neuen Programms, das den Kauf von iPhones, iPads, Macs und weiteren Geräten grundlegend verändern könnte. Laut einem Bericht von Bloomberg startet das neue „Apple Upgrade“-Programm bereits am 28. Juli zunächst in den USA. Statt ein Gerät direkt zu kaufen oder klassisch zu finanzieren, sollen Kunden künftig eine monatliche Gebühr zahlen und regelmäßig auf neue Modelle wechseln können.

Flexibles Modell für mehrere Apple-Produkte

Anders als das bisherige iPhone Upgrade Program soll sich das neue Angebot nicht nur auf das iPhone beschränken. Dem Bericht zufolge wird Apple das Modell auf weitere Produktkategorien ausweiten. Dazu zählen unter anderem iPads, Macs, die Apple Watch und möglicherweise sogar Zubehör wie AirPods. Damit würde erstmals ein einheitliches Upgrade-Modell für große Teile des Apple-Portfolios entstehen.

Die Abwicklung soll gemeinsam mit dem Zahlungsdienstleister Klarna erfolgen. Nutzer zahlen dabei eine monatliche Rate und erhalten nach Ablauf einer bestimmten Zeit die Möglichkeit, auf ein neueres Gerät umzusteigen. Das Konzept ähnelt einem Leasing-Modell und soll den Zugang zu den neuesten Apple-Produkten erleichtern.

Reaktion auf steigende Gerätepreise?

Der Zeitpunkt dürfte kein Zufall sein. Apple hat in den vergangenen Wochen die Preise für mehrere Produkte angehoben. Gleichzeitig rechnen zahlreiche Analysten damit, dass auch die kommende iPhone 18 Serie teurer werden könnte. Ein flexibles Upgrade-Programm mit festen Monatsraten könnte höhere Anschaffungskosten für Kunden abfedern und gleichzeitig dafür sorgen, dass mehr Nutzer regelmäßig auf neue Hardware wechseln.

Auch für Apple hätte das Vorteile: Regelmäßige Upgrades würden die Kunden stärker an das Apple-Ökosystem binden und für planbarere Einnahmen sorgen.

Zunächst nur in den USA

Zum Start soll das neue Angebot ausschließlich in den USA verfügbar sein. Ob und wann Apple das Programm auf weitere Länder ausweitet, ist bislang nicht bekannt. In Deutschland existiert bereits ein Upgrade-Finanzierungsangebot über Openbank Pay, das sich jedoch ausschließlich auf das iPhone bezieht und anders funktioniert.

Mit „Apple Upgrade“ könnte Apple den Kauf seiner Geräte grundlegend verändern. Anstatt mehrere hundert oder sogar tausend Euro auf einmal auszugeben, würden Kunden ihre Geräte künftig über eine monatliche Gebühr nutzen und regelmäßig gegen neue Modelle austauschen. Sollte sich das Konzept in den USA bewähren, dürfte eine internationale Einführung nur eine Frage der Zeit sein.