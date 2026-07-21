Das Jubiläums-iPhone zum 20. Geburtstag der Produktreihe könnte mit dem größten Display erscheinen, das Apple je in einem Smartphone verbaut hat. Laut einem Leaker aus China testet der Konzern derzeit ein Panel mit knapp 7 Zoll Bilddiagonale.

Testpanel bereits im Einsatz

Der chinesische Leaker Digital Chat Station schreibt auf Weibo, dass Apple intern ein Display mit einer Diagonale von 6,96 Zoll erprobt. Im Handel würde ein solches Panel voraussichtlich als 7 Zoll Display vermarktet. Das Seitenverhältnis entspricht dem des aktuellen iPhone 17 Pro Max. Ob der Bildschirm am Ende im Jubiläumsmodell tatsächlich verbaut wird, ist noch nicht entschieden.

Bloomberg hatte im Juni berichtet, dass Apple die Arbeit an zwei Größenvarianten des Jubiläumsgeräts vorantreibt. Mehrere Berichte der vergangenen Monate beschreiben ein Display, das sich über die gesamte Front erstreckt und an allen vier Seiten gewölbt ist, sodass das Gerät nahezu randlos wirkt. Zudem heißt es, dass Apple erstmals die Face ID Sensoren unter dem Display verbauen wird. Auch Frontkamera und Lautsprecher sollen unter dem Panel verschwinden.

Bevor das Jubiläums-iPhone im Jahr 2027 erscheint, stehen diesen Herbst noch das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max an, die bei den Abmessungen der aktuellen Generation bleiben sollen. Deren Displays würden somit 6,3 beziehungsweise 6,9 Zoll messen. Zuletzt hatte Apple die Displays seiner Pro-Modelle 2024 vergrößert. Das iPhone 16 Pro wuchs damals von 6,1 auf 6,3 Zoll und das iPhone 16 Pro Max von 6,7 auf 6,9 Zoll.

Bisher gab es keine Hinweise darauf, dass Apple die Displaygröße für das Jubiläumsgerät noch einmal anheben will. Der Bericht von Digital Chat Station ist der erste in diese Richtung.