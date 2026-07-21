Apple TV baut sein Filmangebot weiter aus und hat den Starttermin für „Being Heumann“ bekannt gegeben. Der Film stammt von Sian Heder, die mit „CODA“ Filmgeschichte schrieb. Das Drama gewann 2022 für Apple TV als erster Streaming-Film überhaupt den Oscar für den Besten Film. Insgesamt erhielt CODA sogar drei Oscars.

Kinostart im November, kurz darauf auf Apple TV+

„Being Heumann“ wird zunächst ab dem 6. November in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Bereits eine Woche später, am 13. November, erscheint der Film weltweit auf Apple TV, so EW. Mit dieser Strategie setzt Apple erneut auf einen begrenzten Kinostart, bevor der Titel exklusiv im hauseigenen Streamingdienst verfügbar wird.

Wahre Geschichte einer Bürgerrechtsikone

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Judy Heumann, einer der bekanntesten Aktivistinnen der US-amerikanischen Behindertenrechtsbewegung. Erzählt wird die Geschichte der Proteste von 1977, bei denen Heumann gemeinsam mit mehr als 100 Demonstrierenden ein Bundesgebäude besetzte, um die Umsetzung längst beschlossener Antidiskriminierungsgesetze durchzusetzen. Die Aktionen gelten bis heute als Meilenstein für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in den USA.

Apple setzt weiter auf Oscar-Kandidaten

Mit „Being Heumann“ setzt Apple TV seine Strategie fort, neben Blockbustern auch hochwertige Prestigeproduktionen ins Programm aufzunehmen. Nach dem historischen Erfolg von „CODA“ dürfte auch der neue Film von Sian Heder gute Chancen haben, bei der kommenden Awards-Saison eine Rolle zu spielen. Laut Branchenbeobachtern zählt „Being Heumann“ bereits jetzt zu den vielversprechenden Kandidaten für die nächsten Oscar-Nominierungen.

Parallel arbeitet Apple an weiteren Filmprojekten mit Oscar-Potenzial. Dazu gehören unter anderem das Bergsteigerdrama „Tenzing“ sowie mehrere große Kinoproduktionen, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen.

Mit „Being Heumann“ bringt Apple erneut einen Film einer Oscar-prämierten Regisseurin auf die Leinwand und anschließend zu Apple TV. Die Kombination aus einer bewegenden wahren Geschichte, einer renommierten Regisseurin und Apples wachsendem Engagement im Filmbereich macht den Titel schon jetzt zu einem der spannendsten Filmstarts des Jahres auf dem Streamingdienst.