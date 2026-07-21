Apple hat die Release-Candidate-Version von iOS 26.6 an Entwickler und Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms verteilt. In den Versionshinweisen findet sich ein ungewöhnlicher Verweis, denn das Update soll das iPhone gezielt auf iOS 27 vorbereiten.

Spotlight-Index wird vorab aufgebaut

In den offiziellen Versionshinweisen schreibt Apple, dass iOS 26.6 neben Fehlerbehebungen und Sicherheitskorrekturen auch den Spotlight-Index optimiert, um das System auf iOS 27 vorzubereiten. Dass Apple in den Versionshinweisen zu einem frischen Update eine künftige Systemversion erwähnt, kommt selten vor.

Große Überraschungen hatte die Beta-Phase von iOS 26.6 ohnehin nicht geliefert, neue Funktionen waren dort so gut wie keine zu finden. Der Hinweis auf den Spotlight-Index hat allerdings einen konkreten Hintergrund. Als die erste Beta von iOS 27 im vergangenen Monat erschien, berichteten Entwickler von auffällig langen Indexierungsphasen auf ihren iPhones. Teilweise dauerte der Aufbau des Index eine Woche oder länger. Diese Erfahrung will Apple den Nutzern beim öffentlichen Start von iOS 27 im Herbst ersparen und lässt einen Großteil der Arbeit deshalb schon unter iOS 26.6 erledigen.

Dass überhaupt so viel Hintergrundarbeit notwendig ist, liegt an einer neu gestalteten Sucharchitektur für die Siri-KI von iOS 27. Wer nach der Installation von iOS 26.6 bemerkt, dass das iPhone im Hintergrund den Spotlight-Index neu aufbaut, muss sich darüber also keine Gedanken machen. Die überarbeiteten Siri- und Spotlight-Funktionen von iOS 27 greifen später auf diese Vorarbeit zurück.

Hier sind die offiziellen Versionshinweise von Apple zu iOS 26.6: