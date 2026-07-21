Die Entwicklung des kommenden großes iPhone-Updates schreitet weiter voran. Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die vierte Beta zur Verfügung gestellt, mit der sich Entwickler ein weiteres Mal mit iOS 27 beschäftigen können. Auch dieses Mal hat Apple zum einen unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert, sowie neue Funktionen und Verbesserungen implementiert. Wir schauen uns das Mal etwas genauer an.

Das ist neu in der iOS 27 Beta 4

TV-App

Die TV-Ap hält für Serien-Fans eine willkommene Neuerung bereit. Ihr erhaltet in den Einstellungen eine neue Option, die die nächsten beiden Folgen einer Serie aus euerer „Als Nächstes“-Liste automatisch herunterlädt. Sobald ihr die automatisch heruntergeladenen Episoden angeschaut habt, werden diese wieder gelöscht.

New in iOS 27 beta 4: Apple TV – Automatic Downloads setting The next 2 episodes of shows you start in Continue Watching will automatically download, then delete once you finish. pic.twitter.com/Q0a6nAyWeh — Aaron (@aaronp613) July 20, 2026

Fotos

Die Fotos-App erhält mit der Beta 4 ebenfalls eine neue Option. Diese hört auf den Namen „Fotos passend zoomen“ und sorgt dafür, dass Fotos leicht vergrößert werden, die annähernd dem Seitenverhältnis des Bildschirms entsprechen. Standardmäßig ist das Ganze aktiviert.

Hintergrundbild

Die mit der iOS 27 Beta 3 eingeführte Wallpaper-Animation für die Benachrichtigungszentrale wurde wieder entfernt.

Siri

Apple hat die Oberfläche für die Siri-Stimmenauswahl mit der Beta 4 überarbeitet. Zudem gibt es in den Einstellungen eine neue Auswahlmöglichkeit, wie lang Vorschautexte in der Siri-App sein dürften. Ihr könnt bis zu fünf Zeilen auswählen.

ProRes

Unter Einstellungen -> „Kamera“ gibt es eine Option zur Auswahl eines ProRes-Log-Formats, wenn ihr Apple ProRes aktiviert. Ihr könnt auf „ProRes-Log-Videokodierung“ tippen und „Log“ oder „Log 2“ auswählen. Dabei ist Log 2 das neuerer Forma, welches mehr Informationen in der Datei aufbewahrt und so zusätzliche Flexibilität bei der Farbgestaltung und bei Anpassungen nach der Videoaufnahme bietet.

New in iOS 27 beta 4: ProRes Log Video Encoding setting You can choose between Log and Log 2 pic.twitter.com/lS3Ixtd6Sw — Aaron (@aaronp613) July 20, 2026

Wi-Fi

Es gibt eine Option, um die Verbindungsunterstützung (Connectivity Assist) für jedes WLAN-Netzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren – unabhängig davon, ob der Hauptschalter für die Verbindungsunterstützung eingeschaltet ist.

AirPods

Apple hat die Darstellung der AirPods-Optionen im Kontrollzentrum geändert und unter anderem weitere Optionen für den adaptiven Modus hinzugefügt.