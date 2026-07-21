Ende dieses Jahres wird Apple noch verschieden Neuheiten auf den Markt bringen. Neben neuen iPhone- und Apple Watch Modellen dürften wir euch noch neue Macs und iPads zu Gesicht bekommen. Einen durchaus großes Sprung nach vorne dürfte dabei das iPad mini machen.

Neues iPad mini mit OLED-Display erhält großes Prozessor-Upgrade

In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters geht Mark Gurman von Bloomberg auf das kommende iPad mini ein. Dieses Soll nicht nur ein OLED-Display erhalten, sondern auch ein großes Prozessor-Upgrade. Was das allerdings genau bedeutet, sagt er nicht. Im aktuellen Modelle schlägt ein A17 Chip. Das kommenden Modell könnte einen A19 Pro oder A20 Pro Chip erhalte. Dies würde in jedem Fall eine deutliche Leistungssteigerung darstellt.

Ein OLED-Display wird das Erlebnis beim Ansehen von Videos, Betrachten von Bildern, Spielen und der bloßen Nutzung des Geräts für alltägliche Aufgaben deutlich verbessern. Die dargestellten Farben sind wesentlich lebendiger, und das Farbspektrum ist weitaus größer.